∎Классическая Нива пользовалась пусть не массовым, но устойчивым спросом в странах Евросоюза. Однако, продажи российского внедорожника в ЕС прекращаются: российский внедорожник не соответствует экологическим требованиям.

Классическая "Нива" пользовалась пусть не массовым, но устойчивым спросом в странах Евросоюза. Однако, продажи российского внедорожника в ЕС прекращаются: российский внедорожник не соответствует экологическим требованиям.О завершении продаж Lada 4х4 в странах Евросоюза с сожалением сообщили сразу несколько изданий из разных европейских стран, в том числе испанский motor.es. АвтоВАЗ вынужден прекратить поставки "классической Нивы" из-за ужесточения экологических норм, которым российский внедорожник не соответствует.Адаптация старого двигателя 1,7 л мощностью 84 л.с. под нормативы Евро 6 по выбросу вредных веществ была бы слишком сложной и дорогой.Недавно новую Lada 4x4 приобрел экс-автогонщик Ральф Шумахер, чтобы перевозить на ней вино.В итоге Европа остается без автомобиля, который, несмотря на архаичность, ценили за простоту конструкции, прочность и проходимость. Особой популярностью Lada 4x4 пользуются в Германии и Австрии - причем, как у частных покупателей, так и среди различных природоохранных служб.Европейские СМИ отмечают, что при цене от 11 990 евро аналогов "Ниве" такого класса в странах ЕС просто не существует.