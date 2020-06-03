Рекордный рост цен на нефть в мае пока не смог оживить сланцевый сектор США. Добыча в Штатах за прошедшую неделю снова снизилась – еще на 200 тысяч баррелей в сутки.

Рекордный рост цен на нефть в мае пока не смог оживить сланцевый сектор США. Добыча в Штатах за прошедшую неделю снова снизилась – еще на 200 тысяч баррелей в сутки.Запасы нефти также сократились – примерно на 2 миллиона баррелей, зато запасы бензина выросли почти на 3 миллиона, и это худший сигнал, ведь в США официально стартовал автомобильный сезон, пусть и в условиях еще не снятого карантина, а это значит, что спрос пока остается слабым.Еще более впечатляющий рост показали запасы дистиллятов – сразу на 10 миллионов баррелей, это максимальный прирост с января 2019 года.Кроме того, как отмечают эксперты агентства Bloomberg, несмотря на то что общий объем коммерческих запасов нефти увеличился чуть более чем на 2 миллионов баррелей, стратегический нефтяной резерв продемонстрировал рост на более чем 4 миллиона баррелей. Это важно, поскольку емкости в этом хранилище сейчас сдаются в аренду производителям, поэтому на данном этапе оно выступает в качестве дополнительного коммерческого резерва. Исходя из этого общие запасы нефти фактически увеличились за неделю на 1,943 миллиона.Что же касается рынка нефти в целом, то здесь трейдеры в ожидании заседания ОПЕК+. Сегодня поступали различные сообщения, но главное все же заключается в том, что далеко не все участники строго выполняют взятые на себя обязательства.Этот момент не стоит недооценивать. Сделка ставится под угрозу, и, возможно, о ее продлении не будет идти речи до тех пор, пока не будет создан механизм контроля.