В среду, 3 июня, игроки футбольного клуба Ростов провели первую групповую тренировку на поле после перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

В среду, 3 июня, игроки футбольного клуба "Ростов" провели первую групповую тренировку на поле после перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.Во время тренировки было строгое соблюдение всех мер безопасности, сообщает пресс-служба клуба. Футболисты занимались в группах не более 15 человек.Вернулись к тренировкам на поле