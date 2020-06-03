В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. Сейчас в Краснодарском крае работают только лечебные пляжи на территории санаториев. Она добавила, что пляжи по всей России будут открываться индивидуально.

В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. Сейчас в Краснодарском крае работают только лечебные пляжи на территории санаториев. Она добавила, что пляжи по всей России будут открываться индивидуально. Их открытие будет зависеть от эпидемической ситуации в каждом из российских регионов.Сейчас Роспотребнадзор также дорабатывает дополнительные требования к пляжам, добавила Елена Лысенкова на онлайн-выставке "Знай Наше". Это связано с тем, что одна из главных проблем сейчас — это вопрос контроля."До сих пор контроль осуществляли местные органы правопорядка, которые предупреждали людей, что пляжи закрыты, и они были вынуждены их покинуть, -цитирует Елену Лысенкову РИА Новости. — Скорее всего, контроль останется на органах правопорядка".Кроме того, Роспотребнадзор проводит консультации с МЧС России о том, что делать с организованными и неорганизованными пляжами."К сожалению, пользование неорганизованными пляжами фатально сказывается на здоровье людей в разы чаще, чем организованными", — заметила Лысенкова.Она заверила, что задача, которая требует решения, — это запуск максимально возможного количества пляжей до 1 июля, когда начинается массовый поток на море.