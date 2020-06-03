Российский рубль продолжает повышаться по отношению к валютам западных торговых партнеров России. Этому способствуют рост цен на нефть и постепенным затуханием пандемии коронавируса ..

Российский рубль продолжает повышаться по отношению к валютам западных торговых партнеров России. Этому способствуют рост цен на нефть и постепенным "затуханием" пандемии коронавируса COVID-19.Стоит отметить, что снижение доллара происходит на фоне массовых беспорядков в США, возникших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после грубого задержания полицейскими. По последним данным о торгах на Московской бирже, на сегодня составляет 68,98 за доллар и 76,77 за евро.