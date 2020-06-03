Доллар начал торги на Московской бирже со снижения, евро — с роста. Рубль чуть укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Доллар начал торги на Московской бирже со снижения, евро — с роста. Рубль чуть укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 68,45-68,59 рубля. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 68,53 рубля, опустившись на 20,25 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Тем временем курс евро составил 76,85 рубля — это на 14,25 копейки выше отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 4,63 копейки до 72,27 рубля.Нефть подорожала в среду, цена Brent впервые с марта превысила отметку в $40 за баррель на фоне ожиданий, что крупные производители продлят сокращение добычи, а восстановление экономической активности после пандемии повысит спрос на топливо.Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 1,8% и составила $40,29 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 2,6% до $37,75 за баррель.