С 15 июня в Ярославской области планируется возобновить оказание плановой медицинской помощи. Правда, к обычному режиму работы поликлиники и стационары будут возвращаться поэтапно. Все услуги будут оказываться при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических правил.

С 15 июня в Ярославской области планируется возобновить оказание плановой медицинской помощи. Правда, к обычному режиму работы поликлиники и стационары будут возвращаться поэтапно, уточнил зампредседателя облправительства Анатолий Гулин.В первую очередь, получить стационарную помощь смогут пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями. Затем расширится объем высокотехнологичных медицинских услуг, которые будут оказывать амбулаторно. Будет разработан маршрут пациентов из районных поликлиник до специализированных клиник. Возобновится проведение профосмотров.В сельских районах откроются мобильные ФАПы для диспансерного наблюдения, в том числе для отдельных групп населения, например, ветеранов войны, детей. Как уточнил Анатолий Гулин, уже сейчас можно сделать вакцинацию детей и призывников, а также получить плановое лечение с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Наблюдение за детьми-инвалидами, хроническими больными пока преимущественно ведется на дому, также, как и за пациентами с острыми вирусными заболеваниями и температурой.Как напоминает ГТРК "Ярославия", безусловно, все услуги будут оказываться под строжайшим контролем за соблюдением санитарно-противоэпидемических правил. Речь идет о масочном режиме, социальной дистанции, регулировании числа пациентов в регистратуре и у медкабинетов.