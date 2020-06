В китайском городе Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, от COVID-19 скончался врач-уролог Ху Вэйфен. Он работал в той же больнице, что и его коллега, офтальмолог Ли Вэньлян, который впервые объявил о вспышке заболевания и был обвинен в распространении слухов.

В китайских СМИ появилось фото Ху Вэйфена, сделанное незадолго до его смерти. У 42-летнего мужчины из-за поражения печени на фоне лечения от COVID-19 сильно изменился цвет кожи. Как пишет Guardian, в апреле у него случилось кровоизлияние в мозг, с тех пор он находился в состоянии комы.#China reports first #COVID19 fatality in several weeks#Wuhan Doctor and #whistleblower Li Wenliang's colleague, Hu Weifeng, who exhibited drastic skin color change due to #coronavirus treatment, passes away after battling #Covid_19 & related complications for nearly 5 months. pic.twitter.com/M9kE5KeQOT— TNI News Desk (@TNITweet) June 2, 2020С начала эпидемии в центральной больнице Уханя умерли шесть врачей, включая Ху Вэйфена.Еще один врач, которая не побоялась рассказать о ситуации в больнице, Ай Фэнь – заведующая отделением неотложной помощи, сообщила, что местные власти в самом начале эпидемии запретили медикам надевать защитные костюмы, чтобы не провоцировать панику. Когда она попыталась предупредить знакомых о вирусе, ей сделали выговор за то, что она "нанесла вред стабильности государства"."Если бы я тогда знала, что произойдет дальше, я бы не волновалась из-за выговора. Я бы предупреждала всех и повсюду", – заявила Ай Фэнь.Что касается Ху Вэйфена, то сообщение о его смерти разлетелось по соцсетям. В китайской сети Weibo сообщения с соответствующим хэштегом набрали более 400 миллионов просмотров и более 46 тысяч комментариев. Одни пользователи выражали соболезнования и благодарность погибшему врачу за его работу, другие обвиняли руководство больницы и чиновников.Офтальмолог Ли Вэньлян умер в начале февраля. Его заражение коронавирусом и смерть признали "производственной травмой". Он был первым, кто сообщил об эпидемии, за это он был задержан полицией. Вэньляна заставили подписать признание, что он нарушил общественный порядок.