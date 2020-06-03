Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о потеплении в столице в ближайшие выходные. По словам специалиста, температура начнет повышаться уже с ..

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о потеплении в столице в ближайшие выходные. По словам специалиста, температура начнет повышаться уже с четверга.Позднякова отметила, что 4 июня столбики термометров поднимутся до отметок в 18-20 градусов тепла. Но уже в субботу установится настоящая летняя жара – до 22 градусов Цельсия, а в воскресенье будет до 25 градусов. Немного омрачить ситуацию могут лишь небольшие осадки в виде дождя, которые могут выпасть в дневное время суток.