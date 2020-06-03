Восьмой день подряд власти США не могут остановить бандитизм и мародерство на улицах американских городов. Советник Демократической партии США Антон Конев в прямом эфире телеканала Россия-1 попытался объяснить, почему так происходит.

Восьмой день подряд власти США не могут остановить бандитизм и мародерство на улицах американских городов. Советник Демократической партии США Антон Конев в прямом эфире телеканала "Россия-1" попытался объяснить, почему так происходит."Ситуация очень печальная, но в скором времени должна разрешиться", — считает он.По его словам, мародеры ищут легкие мишени, но сейчас все магазины закрыты, полиция работает в усиленном режиме без выходных, на улицах появились военные. Эти обстоятельства должны прекратить грабежи.Конев считает, что большинство американцев выходят на мирные протесты. Их значительно больше, чем тех, кто занимается мародерством.Мародеры видят в происходящем возможность заполучить что-то для себя, что-то украсть. Зачастую это не афроамериканцы и даже не те, кто борется за их права. Но, по словам Конева, их не много и скоро все прекратится. Американцы будут жить прежней жизнью.Беспорядки начались с протеста в Миннеаполисе, вызванного убийством афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицией. В Сети появилось видео, где сотрудники правоохранительных органов надели на мужчину наручники и повалили его на землю. При этом полицейский наступил Флойду коленом на шею, после чего тот скончался.