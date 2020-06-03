Совладелец брендов Довгань, Смак и Красная линия, Cliven, основатель группы компаний GL Financial Group Герман Лиллевяли объявлен в международный розыск в связи с обвинением в мошенничестве в особо крупном размере.

Совладелец брендов "Довгань", "Смак" и "Красная линия", "Cliven", основатель группы компаний GL Financial Group Герман Лиллевяли объявлен в международный розыск в связи с обвинением в мошенничестве в особо крупном размере, передает РИА Новости.Суд рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте Лиллевяли в пятницу.Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на материалы следствия, Лиллевяли в сговоре с сотрудниками основанной им фирмы "Анкор Инвест" заключал договоры с клиентами на крупные суммы, гарантируя возврат средств с большими процентами.Таким образом с 2013 года он привлек более 150 миллионов долларов (около 9 миллиардов рублей), однако деньги по настоянию руководства GL были выведены в крупнейшую брокерскую площадку США и в Россию уже не вернулись.Клиентами инвестиционных фирм (среди них режиссер Никита Михалков, футбольный вратарь столичного "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов и многие другие) заподозрили неладное в конце 2017 года, столкнувшись с задержками выплат. Лиллевяли и начальник его охраны вскоре покинули Россию.В 2018 году следствием было возбуждено уголовное дело о хищении 1,5 миллиардов рублей.