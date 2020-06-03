Семейство Audi A6 в России начинает обрастать модификациями: вслед за заряженными седанами S6 на рынок выходит самая практичная версия в кузове универсал.

Семейство Audi A6 в России начинает обрастать модификациями: вслед за "заряженными" седанами S6 на рынок выходит самая практичная версия в кузове универсал.Причем, по сути у Audi A6 Avant нет конкурентов в классе премиум-вагонов, поскольку BMW 5 серии и Mercedes-Benz Е-Класса с таким типом кузова в России не предлагаются. Универсал от Audi, тем временем, будет доступен у нас в трех версиях по цене от 3 311 000 рублей до 4 194 000 рублей без учета опций.Условно-начальные A6 Avant 40 TFSI и 40 TDI оснащаются двигателями 2,0 л TDI и 2,0 л TFSI мощностью 190 л.с., в сочетании 7-ступенчатым роботом S tronic и передним приводом. Наиболее мощный дизельный Avant 45 TDI quattro имеет под капотом 249-сильный дизель 3,0 л V6 и 8-скоростной автомат, которые дополнены полным приводом.В стандартное оснащение любого универсала Audi A6 уже входят система Audi Drive Select, LED-оптика, обогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль и парковочный ассистент с датчиками парковки спереди и сзади.Список опций традиционно обширный и цену автомобиля может поднять радикально. Можно выбрать три пакета дополнительного оснащения - Advance, Design и Sport. В числе отдельных опций - оптика HD Matrix LED, мультимедийная система MMI Navigation Plus, цифровая приборная панель и многое другое.Прием заказов на Audi A6 Avant у официальных дилеров немецкой марки уже стартовал.