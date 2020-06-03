На 29 километре трассы под Лесозаводском произошла страшная авария. Легковой автомобиль столкнулся с военным ГАЗ-66.

На 29 километре федеральной трассы под Лесозаводском произошла страшная авария. Легковой автомобиль столкнулся с военным ГАЗ-66. Об этом сообщают "Вести: Приморье"."Легковушку" буквально расплющило. Как рассказали очевидцы, в ДТП погибли ребенок и женщина. От удара военный автомобиль упал на бок. По предварительной информации, водитель жив. Подробности станут известны в ближайшее время.