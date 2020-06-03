Светлана Журова — олимпийская чемпионка, мама двоих прекрасных сыновей, успешный политик и журналист на телеканале Россия 1 откровенно рассказала о том, как в юности в спортивной секции ее звали чучелом, о предательстве любимых мужчин и высшей награде мира, когда от нее этого никто уже не ждал.

Светлана Журова — олимпийская чемпионка, мама двоих прекрасных сыновей, успешный политик и журналист на телеканале "Россия 1" откровенно рассказала о том, как в юности в спортивной секции ее звали "чучелом", о предательстве любимых мужчин и высшей награде мира, когда от нее этого никто уже не ждал.Это произошло, когда Журова родила ребенка, и ей было уже 34 года. Тогда Светлана взяла свое золото по конькобежному спорту на Олимпиаде в Турине, чем очень удивила многих болельщиков.Однако многочисленных высших спортивных наград могло и не быть. Светлана вспоминает свою первую сильную любовь – мужчину, который ставил ей многочисленные условия, в том числе – бросить спорт.Журова на это пошла, а через месяц он ушел со словами, что в ней "все не так ".Чтобы вновь набрать спортивные навыки и добиться успеха, ей после этого пришлось очень много тренироваться.Потом в жизни Светланы появился любимый мужчина в ее же команде. Пять лет она ждала от него предложения руки и сердца, но так и не дождалась.Журова вспоминает, что однажды в юности цыганка сказала: если до 30 лет она замуж не выйдет, то потом никогда не родит.Светлане было как раз 30, когда в ее жизнь "страстно влетел" теннисист Артем Черненко. Он сразу заговорил о свадьбе, венчании и рождении детей.К несчастью, первая беременность спортсменки закончилась неудачно.Но вскоре она забеременела во второй раз, и за это время умудрилась закончить курсы дизайнера интерьеров и выучиться на журналиста.Тогда, родив первого сына, Журова писала статьи в разные издания за деньги. "Кроме спорта, у меня было много, чем заниматься", – рассказывает Светлана. А потом была Олимпиада в Турине – и невероятная победа.Почему она рассталась с мужем, с которым прожила 12 лет? Как пришла в политику, и что вспоминает о юных годах, когда ради любви была готова оставить спорт? И кем был тот молодой человек — ее первая любовь?Как она познакомилась с принцем Монако Альбером Вторым, и что в жизни прославленной спортсменки происходит сейчас?Об этом она рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1 ".