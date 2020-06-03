Специалисты научного центра Росатома предложили уникальную методику — лечить коронавирус, дезинфицируя легкие человека ультрафиолетом. Как рассказал директор Физико-энергетического института имени Лейпунского Андрей Говердовский, ранее такую процедуру внутри человека не удавалось провести никому.

Специалисты научного центра Росатома предложили уникальную методику — лечить коронавирус, дезинфицируя легкие человека ультрафиолетом.Как рассказал директор Физико-энергетического института имени Лейпунского Андрей Говердовский, ранее такую процедуру внутри человека не удавалось провести никому, пишет Москва.ру со ссылкой на ведомственное издание Росатома.Суть данного метода лечения, пояснил ученый, в том, что подбираются молекулы и газовые компоненты, которые при вдыхании остаются активированными, излучают исцеляющий свет прямо в легких. Проект поэтому так и назван — "Светящийся газ".Он также не исключил возможности применять данный метод в дальнейшем при лечении туберкулеза и онкологических заболеваний.Комментируя в эфире радио "Вести ФМ" предложение ученых лечить коронавирус "светящимся газом", профессор РАН, директор Института паразитологии и тропических заболеваний Сеченского университета Александр Лукашев не исключил того, что метод окажется эффективным, но с рядом оговорок."Это очень интересная концепция. Другое дело, что ультрафиолет действует, разрушая нуклеиновую кислоту вируса, но он также может действовать на нуклеиновую кислоту наших клеток. Вопрос: на чем его действие будет более выражено?" - рассуждает профессор.По его словам, тут все зависит от того, что будет погибать раньше: наш собственный геном или вирус, ведь вирусов в клетке – тысячи, а геном – один."Непростой вопрос, как будет это работать в клинике, и этой идее далеко до практической реализации, хотя она очень интересная и новая",- отмечает Александр Лукашев.Он также ответил на вопрос ведущего, может ли человек, тяжело переболевший коронавирусом, навсегда потерять обоняние? Такая информация ранее появилась в ряде СМИ.По словам ученого, скорее всего, это будет исключением, но восстановление после болезни может занять много времени.Профессор Лукашев сказал, что если это была тяжелая пневмония, то мгновенного излечения не будет, но опроверг сообщения о том, что после нее многие люди станут инвалидами.Ранее о том, что переболевшим коронавирусом, особенно в тяжелой форме, потребуется длительная реабилитация, в том числе в санаториях, Вестям.Ru рассказал доктор Дмитрий Еделев.