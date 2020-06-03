Экс-солист группы Отпетые мошенники подтвердил слухи, которые вот уже неделю муссируются вокруг его имени. Игорь Богомазов действительно на время пандемии переквалифицировался в таксиста.

Экс-солист группы "Отпетые мошенники" подтвердил слухи,которые вот уже неделю муссируются вокруг его имени. Игорь Богомазовдействительно на время пандемии переквалифицировался в таксиста.Артист отметил, что просиживать штаны на карантине он неимеет права. Гарик Богомазов должен содержать жену и маленького ребенка. Сейчасиз-за вспышки коронавирусной инфекции все концерты знаменитости отменены илиперенесены на осень, зарабатывать приходится частным извозом.Быть таксистом, по словам Игоря Богомазова, – сложная иответственная работа. Водитель отвечает за жизнь и здоровье пассажиров. Первоевремя знаменитости было очень тяжело на новой работе, однако постепенно онпривык.Суммы, которые ему удается принести домой, артист не раскрывает.Между тем Игорь подчеркивает, что заработок в этой сфере деятельности зависит отсамого человека: его мотивации и выносливости. Иногда знаменитости приходитсяработать сутками, передает .31 Май 2020 в 12:33 PDT. За руль он садиться в медицинской маске, а иногда еще и всолнечных очках. Игорь Богомазов, как оказалось, обожает кататься по любимомуСанкт-Петербургу. "Для себя узнал много улочек и дворов. Интересно, по большомусчету", – поделился артист.