Экс-солист группы Отпетые мошенники подтвердил слухи,
которые вот уже неделю муссируются вокруг его имени. Игорь Богомазов
действительно на время пандемии переквалифицировался в таксиста.
Экс-солист группы "Отпетые мошенники" подтвердил слухи,
которые вот уже неделю муссируются вокруг его имени. Игорь Богомазов
действительно на время пандемии переквалифицировался в таксиста.
Артист отметил, что просиживать штаны на карантине он не
имеет права. Гарик Богомазов должен содержать жену и маленького ребенка. Сейчас
из-за вспышки коронавирусной инфекции все концерты знаменитости отменены или
перенесены на осень, зарабатывать приходится частным извозом.
Быть таксистом, по словам Игоря Богомазова, – сложная и
ответственная работа. Водитель отвечает за жизнь и здоровье пассажиров. Первое
время знаменитости было очень тяжело на новой работе, однако постепенно он
привык.
Суммы, которые ему удается принести домой, артист не раскрывает.
Между тем Игорь подчеркивает, что заработок в этой сфере деятельности зависит от
самого человека: его мотивации и выносливости. Иногда знаменитости приходится
работать сутками, передает .
31 Май 2020 в 12:33 PDT
. За руль он садиться в медицинской маске, а иногда еще и в
солнечных очках. Игорь Богомазов, как оказалось, обожает кататься по любимому
Санкт-Петербургу. "Для себя узнал много улочек и дворов. Интересно, по большому
счету", – поделился артист.