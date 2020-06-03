Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева в среду, 3 июня, празднует свой 38-й день рождения.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева в среду, 3 июня, празднует свой 38-й день рождения."Ну что, сегодня мне исполняется 38, – написала российская спортсменка в Instagram. – С вашего разрешения, буду спамить ленту и сторис. Только глазки открыла, а телефон уже лопается от поздравлений! Обнимаю всех крепко".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от YELENA ISINBAEVA (@isinbaevayelena) 2 Июн 2020 в 10:00 PDTНапомним, в апреле Исинбаева была избрана председателем комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Тогда же Елена удивила всех своим новым образом, перекрасив свои волосы в ярко-синий цвет.