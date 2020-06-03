Крупный международный теннисный турнир Кубок Кремля 2020 году пока не отменен, однако стало известно, что он не сможет пройти в ледовом дворце Крылатское. В начале мая арену переоборудовали в госпиталь для пациентов с коронавирусом, а теперь решили продлить срок его нахождения там до конца года.

Крупный международный теннисный турнир "Кубок Кремля" 2020 году пока не отменен, однако уже сегодня стало известно, что он не сможет пройти в ледовом дворце "Крылатское". В начале мая арену переоборудовали в госпиталь для пациентов с коронавирусом, а теперь решили продлить срок его нахождения там до конца года.Организаторы "Кубка Кремля" не рассматривают вариант с отменой турнира по этой причине, поскольку теоретически можно провести состязания на других аренах в Москве. Как сообщает "Спорт-экспресс", новая локация крупнейшего в России теннисного соревнования и другие детали его проведения станут известны после совещания директоров ATP и WTA в конце июля. Напомним, что ранее "Кубок Кремля" долгое время проводился на территории СК "Олимпийский".