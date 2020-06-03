На российского блогера Илью Варламова полиция Тулы завела административное дело за несанкционированную прогулку по Казанской набережной, где сейчас запрещено находиться из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Журналисту грозит штраф в размере тридцати тысяч.

На российского блогера Илью Варламова полиция Тулы завела административное дело за несанкционированную прогулку по Казанской набережной, где сейчас запрещено находиться из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Журналисту грозит штраф в размере тридцати тысяч.Административный протокол составлен по статье 20.6.1. КоАП (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности), сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник. Инцидент произошел в середине апреля, когда Варламов посетил Тулу. Видеоотчет о прогулке по Казанской набережной он разместил в соцсетях. Согласно указу губернатора Тульской области Алексея Дюмина, с начала апреля прогулки там запрещены, как в парках и других общественных пространствах.Правоохранительные органы Тулы пригласили Илью Варламова для дачи объяснений, но он не явился.Сам блогер прокомментировал случившееся в своем личном блоге. Он отметил, что не знал о "приглашении" в отделение полиции.Блогер пояснил, что изучил все постановления, но не обнаружил никаких запретов на прогулки. Как архитектор и журналист он не мог пройти мимо тульской набережной, где к нему спустя некоторое время подошел старший лейтенант полиции и предупредил о введенных ограничениях. Варламов отметил, что не стал спорить с представителем власти, извинился и сразу же покинул территорию набережной. При этом блогер обратил внимание на то, что сотрудник полиции не имел к нему никаких претензий.По словам Ильи Варламова, он готов сотрудничать с правоохранительными органами. Пока неизвестно, согласен ли блогер выплатить штраф. Он отметил, что готов отстаивать в суде свое честное имя, а в Тулу высланы юристы.