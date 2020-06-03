Президент России Владимир Путин в эфире телеканала Россия 24 обрушился с достаточно жесткой критикой на представителей власти Красноярского края. Причиной того стала их запоздалая реакция на разлив дизельного топлива в Норильске. Глава государства возмутился, что власти узнали о случившемся лишь из социальных сетей.

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" обрушился с достаточно жесткой критикой на представителей власти Красноярского края. Причиной стала их запоздалая реакция на разлив дизельного топлива в Норильске. Глава государства возмутился, что власти узнали о случившемся лишь из социальных сетей.Инцидент произошел во время совещания по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае. Владимир Путин недоумевал по поводу того, что власти узнали обо всем только через два дня. "Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?", — задался вопросами президент.Владимир Путин после доклада губернатора Красноярского края Александра Усса отметил: "А что делать-то? Вы же губернатор!". Кроме того, глава государства потребовал отчета от руководителя предприятия, где и произошел разлив топлива.Инцидент случился днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая входит в группу "Норникель". Там произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Часть горюче-смазочных материалов попала в реку Амбарная.