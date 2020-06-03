Больше трех недель столичные врачи боролись за жизнь 29-летнего молодого человека, который убил своего друга, ранил его мать, а затем попытался покончить с собой.

Больше трех недель столичные врачи боролись за жизнь 29-летнего молодого человека, который убил своего друга, ранил его мать, а затем попытался покончить с собой. Вечером 2 июня, по данным "МК", он скончался.Резонансный случай произошел 10 мая на Митинской улице. По некоторым данным, причиной конфликта стала любовная размолвка между друзьями, но разговор по душам в квартире перерос в ссору с дракой, по ходу которой гость выхватил травматический пистолет и в упор выстрелил в 23-летнего приятеля. Затем он ранил прибежавшую на шум хозяйку квартиры и в довершение попытался свести счеты с жизнью.Его возлюбленный скончался на месте, женщину госпитализировали, как и самого ревнивца. Но если ее вскоре выписали, то напавшего спасти не удалось — он скончался 2 июня.По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц" и "Незаконные приобретение и хранение оружия".