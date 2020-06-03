Чистый убыток Deutsche Lufthansa AG увеличился в I квартале почти в шесть раз в годовом выражении до 2,124 миллиарда евро против 342 миллионов евро в I квартале 2019 года, сообщает авиакомпания. Выручка сократилась на 18% до 6,441 миллиарда евро против 7,838 миллиарда евро годом ранее.

Чистый убыток Deutsche Lufthansa AG увеличился в I квартале почти в шесть раз в годовом выражении до 2,124 миллиарда евро против 342 миллионов евро в I квартале 2019 года, сообщает авиакомпания. Выручка сократилась на 18% до 6,441 миллиарда евро против 7,838 миллиардов евро годом ранее.Убыток до налоговых и процентных выплат (EBIT) вырос в 3,6 раза до 1,22 миллиарда евро против 336 миллионов евро в I квартале 2019 года.Мировое авиасообщение почти остановилось в последние месяцы, что существенно повлияло на квартальные показатели, заявил глава Lufthansa Карстен Шпор. Спрос восстанавливается очень медленно, и компания должна принять далекоидущие меры по реструктуризации, чтобы противостоять кризису.В частности, Lufthansa намерена значительно сократить расходы и ускорить реструктуризацию Austrian Airlines и Brussels Airlines. Компания может также продать ряд непрофильных активов.Наблюдательный совет Lufthansa одобрил принятие финансовой помощи в размере 9 миллиардов евро от государственного Фонда экономической стабильности (WSF). В рамках соглашения WSF получит 20% акций Lufthansa и два места в набсовете авиакомпании, при этом в случае попытки поглощения компании пакет акций может увеличиться до 25% плюс одна акция.Lufthansa обязалась передать конкурентам в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена до 24 взлетных и посадочных слотов для размещения до четырех самолетов.