03.06.2020

2020-06-03 08:25:03

Управляющая компания вернула жителям поселка Балакирево почти 4,5 млн. рублей

По требованию прокуратуры жильцам многоквартирных домов был произведен перерасчет платы за содержание общего имущества многоквартирных домов в сумме более 4,4 млн. рублей. Разница образовалась из-за нарушений в начислении платы – управляющая компания допустила увеличение ее размера чаще одного раза в год.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, жителям всех домов произведен перерасчет.

Кроме того за нарушение порядка ценообразования руководитель управляющей организации ООО «Балремстрой», на чьем балансе находится 56 многоквартирных домов поселка, оштрафован на 25 тыс. рублей, сообщает областная прокуратура.