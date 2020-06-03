Цирковое представление.
Конферансье (или как там его в цирке называют) объявляет первый номер:
"выступают акробаты !". Голос из зала : "педе@#$ты ваши акробаты !!!"
После акробатов снова конферансье: "выступают клоуны!" Голос из зала : "педе@#$ты ваши клоуны !!!"
.. и так на протяжении всей программы.
Дело идет к концу. Конферансье: "а сейчас в конце нашей программы
смертельный номер, прыжок из под купала цирка вниз головой на бетонную плиту !" Голос из зала : "педе@#$ты, куда вы меня тащите !!!"
еще анекдот!