В распоряжении СМИ оказались рендеры следующего поколения телеприставки Google, а также скриншоты нового интерфейса Android TV

В распоряжении сайта XDA-Developers оказались рендеры следующего поколения телеприставки Google. По информации издания, устройство будет называться Sabrina, а выпустят его позднее этим летом вместе с новым Pixel-смартфоном.Изображения ТВ-хаба, а также проморолик с рекламой нового интерфейса Android TV были взяты из предрелизной версии прошивки. Согласно утечке, Sabrina будет комплектоваться собственным пультом дистанционного управления с выделенной кнопкой для вызова "Ассистента", микрофоном и ИК-датчиком. Корпус самого медиаплеера получит более овальную форму, нежели круглого Chromecast 3-го поколения или Chromecast Ultra. Новинка будет доступна в розовой, белой и черной расцветках.По словам авторов XDA-Developers, маркетинговое видео Sabrina сделали дизайнеры Google, поэтому его можно считать официальным. Метаданные файла указывают, что его создали еще в октябре прошлого года, за несколько дней до выхода Pixel 4, так что окончательный дизайн телеприставки может оказаться несколько иным.Как видно на скриншотах, интерфейс нового Android TV будет больше ориентирован на фильмы и сериалы, чем на приложения. Сервис прямых трансляций YouTube TV интегрируют прямо в операционку - его можно будет найти на вкладке Live ("В прямом эфире"). Помимо этого, Android TV сможет показывать уведомления от "умных" камер видеонаблюдения, дверных звонков и других приборов Google Nest.Дата релиза Sabrina не уточняется. Предположительно, новая телеприставка Google будет стоить около $80.Первые упоминания о новом медиахабе Google появились в марте. По данным 9to5Google, устройство покроют более мягким материалом и снабдят HDMI-коннектором. Также оно сможет воспроизводить контент в качестве 4K HDR, а также подключаться к беспроводным сетям Bluetooth и Wi-Fi.