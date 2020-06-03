В Норильске продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты рекультивацией почвы — снимается пораженный верхний слой, следующий отсыпают песком.

В Норильске продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты рекультивацией почвы — снимается пораженный верхний слой, следующий отсыпают песком.Кроме того, попавшее в реку топливо собирают с помощью бонов. Специальные ограждения привезли с собой рядовые морской спасательной службы из Мурманска. Зам председателя краевого правительства также прибыл в регион следить за ситуацией. Ранее в Норильск отправилось руководство Росприроднадзора, чтобы оценить экологический ущерб после разлива топлива.Как сообщили ГТРК "Красноярск" в НТЭК, сейчас трудно оценить масштабы бедствия. Специалисты выясняют причину ЧП, из-за проседания опор под резервуаром началась течь. Одно из мнений — климатические условия. Так или иначе, авария не повлияла на подачу тепла, воды и электричества потребителям. Угрозы загрязнения питьевой воды не отмечено.Напомним, авария произошла 29 мая на территории ТЭЦ, нефтепродукты попали в водоемы. Для помощи в устранении последствий в Норильск прибыли спасатели из Мурманска, которые специализируются на ликвидации разливов топлива на море.