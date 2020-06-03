Один пациент Боткинской больницы в Санкт-Петербурге погиб в результате пожара, вспыхнувшего ранним утром в среду на втором этаже лечебного учреждения.

Один пациент Боткинской больницы в Санкт-Петербурге погиб в результате пожара, вспыхнувшего ранним утром в среду на втором этаже лечебного учреждения.Огонь вспыхнул около шести часов утра в отделении, где лежат заразившиеся инфекционным гепатитом, в боксе №11. По предварительным данным, загорелось постельное белье, после чего огонь перекинулся на мебель. Площадь пожара составила пять квадратных метров.Жертвой пожара стал пациент 1981 года рождения, который отравился угарным газом.О причинах произошедшего ничего не сообщается, предположительно, мужчина закурил в постели.