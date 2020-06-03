При осмотре мест происшествия полицейскими обнаружен и изъят героин общей массой 8,65 грамма.

Сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» на территории района задержаны трое граждан Республики Таджикистан в возрасте от 24 до 29 лет, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств.В ходе личного досмотра у задержанных изъяты мобильные телефоны, в которых имелись фотографии участков местности с указанием географических координат размещения организованных ранее тайников-закладок с наркотическими на территории Гусь-Хрустального района.По имеющийся информации, задержанные работали в интересах интернет-магазина курьерами. При осмотре мест происшествия полицейскими обнаружено и изъято наркотическое средство «героин» общей массой 8,65 грамма.В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).Фигуранты арестованы.В настоящее время сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД России «Гусь-Хрустальный» устанавливаются каналы приобретения запрещенных веществ. Проводится проверка на причастность фигурантов к ранее совершенным аналогичным преступлениям.