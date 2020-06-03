Капил Маракана из индийского города Гондал самостоятельно выбрался из могилы, в которой его пытались похоронить заживо. Мужчина сообщил о произошедшем в полицию. Он рассказал, что такой ..

Капил Маракана из индийского города Гондал самостоятельно выбрался из могилы, в которой его пытались похоронить заживо. Мужчина сообщил о произошедшем в полицию.Он рассказал, что такой изощренный способ мести для него избрал начальник, который винил в его в убытках компании. Вместе с несколькими пособниками он связал Маракану и бросил его в выкопанную яму, засыпав сверху землей. Однако пострадавшему удалось вызволить ногу, что помогло ему выкарабкаться. Злоумышленники были задержаны.