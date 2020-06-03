С сегодняшнего дня жители Италии смогут свободно передвигаться по стране. А граждане Евросоюза и Великобритании теперь получат возможность посетить Апеннинский полуостров в качестве туристов. В соседней Испании также начинают работать объекты культуры, которые ранее были очень популярны у туристов. Когда ждать возобновления туристических потоков и авиасообщения между странами и даже континентами?

С сегодняшнего дня жители Италии смогут свободно передвигаться по стране. А граждане Евросоюза и Великобритании теперь получат возможность посетить Апеннинский полуостров в качестве туристов. В соседней Испании также начинают работать объекты культуры, которые ранее были очень популярны у туристов. Когда ждать возобновления туристических потоков и авиасообщения между странами и даже континентами?Эпицентр пандемии коронавируса теперь в Латинской Америке. В Испании, куда чаще всего приезжали на заработки жители латиноамериканских стран, ситуация заметно улучшается. В стране начинают работать объекты культуры, которые ранее были очень популярны у туристов. Соседи по Европе постепенно открывают границы.Обычно выпуски новостей завершают событиями из области культуры, но в случае с коронавирусом все иначе. Если музеи открываются, значит ситуация наконец-то стабилизируется. Знаменитый на весь мир музей Гуггенхайма в Бильбао начинает принимать первых гостей. Пока это лишь местные жители.Потерпеть нужно примерно до конца июня. Точных прогнозов испанские власти не дают, но статистика обнадеживает. При этом границы страны для зарубежных туристов под замком, как минимум до окончания действующего режима чрезвычайного положения. Уже понятно, что его будут продлевать.Жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Правда, с маской теперь практически везде. Португалия открывает уже торговые центры.Обычное игристое на типичной парижской террасе. Так бы они сказали раньше. Но теперь — это первый послекарантинный тост. Во Франции снимаются запреты на передвижения в радиусе 100 километров, а все летние террасы начинают работу с соблюдением требований безопасности.Маленькая, но не менее важная для своих соседей, Андорра открывает границы с Испанией и Францией. Для жителей приграничных территорий это настоящий праздник в магазинах беспошлинной торговли. Куда привыкли ездить до карантина. После появились очереди.В Колумбии ужесточили карантин. Для контроля задействована армия и полиция. В некоторых районах разрешается выходить только за едой и к врачу. Но многие жители на свой страх и риск отправляются на работу.Сложной обстановка остается и в Перу. В трудной ситуации оказались школьники и студенты. Обеспечить дистанционное обучение оказалось фактически невозможно. Интернет-сигнал в высокогорной местности из-за высокой нагрузки стал очень слабым. Чтобы загрузить домашнее задание, нужно подниматься на вершину.Но свет в конце тоннеля постепенно появляется. В Уругвае школы уже открываются. Конечно, и здесь повышенные меры безопасности. По занятиям многие соскучились.Особая ситуация на Острове свободы. Куба живет за счет туризма. Вот уже два месяца его нет. Но привыкшие не унывать даже в самые сложные моменты истории кубинцы со своих балконов для местных врачей устраивают концерты.Многие латиноамериканцы уезжали на пмж в Испанию. Из-за коронавируса их положение значительно ухудшилось. Большинство работало в туризме. Теперь ждут его возобновления.Процесс этот явно не быстрый. Не то что страны, а территории внутри одного государства выходят из карантина по-разному. Поэтому восстановление авиасообщения будет происходить поэтапно и согласно рекомендациям органов здравоохранения. Как показывает практика первыми в этом списке могут стать острова, где следить за коронавирусной безопасностью намного проще, чем в больших городах.