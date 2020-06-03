В Иванове в микрорайоне Видный обрушились строительные леса высотой 6 метров и площадью 18 этажей. По предварительным данным, пострадал один человек.

В Иванове в микрорайоне Видный обрушились строительные леса высотой 6 метров и площадью 18 этажей.По предварительным данным, пострадал один строитель — к моменту прибытия спасателей его с ранением головы своими силами отвезли в больницу коллеги.В настоящее время, по информации издания Ivanovo News, на месте происшествия работает кинолог с собакой — пес ищет под завалами раненных или погибших.О причинах обрушения не сообщается.