В Москве от рук злоумышленника пострадал актер, который прославился своей внешней схожестью с футболистом Мохамедом Салахом. Уточняется, что артист оставил своей автомобиль отечественного ..

В Москве от рук злоумышленника пострадал актер, который прославился своей внешней схожестью с футболистом Мохамедом Салахом. Уточняется, что артист оставил своей автомобиль отечественного производства в одном из столичных дворов.По данным , злоумышленники вытащили аккумулятор из машины локальной звезды. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Правоохранители занимаются поиском преступников.