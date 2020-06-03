Третье уголовное дело возбуждено по факту ЧП с розливом нефти на ТЭЦ в Норильске.

Третье уголовное дело возбуждено по факту ЧП с розливом нефти на ТЭЦ в Норильске.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.Отмечается, что в рамках возбужденных уголовных дел по статье "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "загрязнение вод", задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК", где произошел разлив топлива.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин согласился объявить чрезвычайную ситуацию федерального масштаба в зоне ЧП, поручив МЧС максимально быстро организовать работу по сбору нефти и минимализации влияния аварии на окружающую среду.Начиная с 29 мая нефть распространилась на площади около 350 квадратных метров и попала в реки Дандыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. На боновых ограждениях слой нефти в данное время составляет 20 сантиметров.Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ превышена в десятки тысяч раз, подчеркнув, что в реки вылился аналог 400 авиационных бензовозов – порядка 20 тысяч тонн топлива.