В Оренбурге частично обрушилось ограждение на мосту через реку Сакмара, который связывает с Оренбургским районом. Местные жители говорят, что не раз ставили администрацию в известность о плачевном состоянии перил, однако ремонта так и не дождались.

В Оренбурге частично обрушилось ограждение на мосту через реку Сакмара, который связывает с Оренбургским районом. Местные жители говорят, что не раз ставили администрацию в известность о плачевном состоянии перил, однако ремонта так и не дождались.По счастливой случайности никто не пострадал — 10-метровый пролет рухнул в воду, когда в реке никто не купался, а на берегу не было рыбаков. Для пешеходов поврежденную сторону моста перекрыли, проезжую часть не ограничивали.В настоящее время на мосту начались ремонтные работы.