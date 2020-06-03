В Петербурге по делу педофилов арестованы все четверо подозреваемых. Накануне Кировский суд заключил под стражу еще двоих. Они останутся в следственном изоляторе до 30 июля.

В Петербурге по делу педофилов арестованы все четверо подозреваемых. Накануне Кировский суд заключил под стражу еще двоих. Они останутся в следственном изоляторе до 30 июля.В понедельник, 2 июня правоохранители задержали 59-летнего сотрудника исследовательского судна "Профессор Логачев" (в это время с его квартире находились двое несовершеннолетних). С ним под стражу отправился 54-летний охранник парковки.Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", преступления совершались с 2013 года. По меньшей мере восемь мальчиков стали жертвами педофилов. В квартирах подозреваемых были изъяты ноутбук, мобильный телефон, диски, фотоальбомы, флешки с фото- и видеоматериалами порнографического содержания, в том числе с участием потерпевших.Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявляла о необходимости введения бессрочного административного надзора за осужденными за преступления против детской половой неприкосновенности. Детский омбудсмен отметила рост числа преступлений против детей за 2019 год почти на 10 процентов.