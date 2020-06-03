Мужчина подозревается в краже имущества у отдыхавших на берегу карьера местных жителей.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).Установлено, что в начале апреля текущего года подозреваемый находился на берегу карьера в Петушинском районе. Увидев оставленные без присмотра вещи, мужчина похитил два мобильных телефона и банковскую карту, принадлежащих местным жителям.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 52-летний безработный местный житель.Задержанный пояснил, что один из телефонов стоимостью около 45 тысяч рублей он планировал вернуть владельцу как найденный за вознаграждение, другой оставить в личное пользование. Похищенной банковской картой мужчина попытался расплатиться за покупку, но на карте оказалось недостаточно средств.Похищенное имущество было изъято полицейскими и в ближайшее время будет возвращено законным владельцам.