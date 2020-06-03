На фоне эпидемии коронавируса активизировались мошенники, вымогающие деньги у пенсионеров. О новых схемах кражи накоплений предупредили в ПФР.

На фоне эпидемии коронавируса активизировались мошенники, вымогающие деньги у пенсионеров. О новых схемах кражи накоплений предупредили в ПФР.Злоумышленники представляются сотрудниками Пенсионного фонда, соцработниками, волонтерами, почтальонами и другими, кто вызывает доверие у людей старшего возраста. Преступники пытаются выписать липовые штрафы за несоблюдение пенсионерами режима самоизоляции. Кроме того, они предлагают санитарную обработку квартир, которая якобы поможет уберечь жилище от коронавируса.Также известны случаи, когда аферисты предлагали пожилым людям помощь в покупке продуктов, отметили в ПФР. Заявление ПФР приводит "Лайф".В связи с эпидемией коронавируса и трудностей, который испытывают пожилые люди, введен упрощенный порядок оформления пенсий в России. Получить положенные выплаты можно удаленно. Этой возможностью мошенники тоже воспользовались. Злоумышленники стали обзванивать пожилых людей и выпрашивать личную информацию для кражи пенсий.О новой схеме кражи пенсий в России рассказали и в Роспотребнадзоре. Там отметили, что преступники предлагают пожилым людям оплатить якобы имеющийся штраф за нарушение режима самоизоляции.Напомним, что с 1 июня текущего года почти в два раза с нынешних 5 686 рублей увеличится размер пенсии для граждан старше 80 лет. Повышенные выплаты положены и тем, у кого на попечении находится иждивенцы.Также с 1 августа на 9,13% будет . Поскольку средний ее размер составляет около 950 рублей, прибавка составит порядка 100 рублей.По достижении 80 лет прибавка к страховой пенсии происходит автоматически.Обращаться в ПФР не нужно.— Пенсионный фонд РФ (@pension_fond)