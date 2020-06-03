В Московской области в среду, 3 июня, открылись церкви, загсы и салоны красоты. Соответствующее постановление подписал подмосковный губернатор Андрей Воробьев.

В Московской области в среду, 3 июня, открылись церкви, загсы и салоны красоты. Соответствующее постановление подписал подмосковный губернатор Андрей Воробьев."Вернули работу с 9 до 18 часов. До этого работа была с 8 утра до 17 часов. Сейчас все вернулось на тот уровень, который был до коронавируса", – цитирует сайт подмосковного правительства представителя пресс-службы главного управления ЗАГС Московской области.Согласно документу, опубликованному на сайте подмосковного правительства, салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, сауны и подобные объекты могут возобновить работу. Они были закрыты в регионе с 28 марта.О том, что верующим снова можно посещать храмы, сообщил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Правда, пока действует ограничение: в храме должны находиться одновременно не более 10 человек."Главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Михайловна Микаилова сообщила мне о первом этапе снятия ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Согласно этому решению, нашим верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области", – сказал митрополит.Он добавил, что богослужения пока будут проводиться на открытом воздухе возле храмов при соблюдении всех санитарных предписаний.В Московской области с 1 июня отменили еще ряд мер, введенных ранее из-за эпидемии коронавируса. Так, возобновили работу производственные предприятия, стройки, объекты оптовой торговли, магазины автозапчастей и автосервисы. Также открылись предприятия, оказывающие бытовые услуги.Кроме того, открылись для прогулок городские парки. Работу смогли начать кинотеатры, расположенные на открытых площадках, и библиотеки.В этой связи в Московской области был ужесточен масочный режим и введен штраф за появление без маски в общественных местах. Зато с 23 мая в регионе отменили пропускной режим.