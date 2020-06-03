Первый магазин скандинавской мебели и товаров для дома JYSK открылся в России. Магазин заработал в московском ТДК Тройка на улице Верхняя Красносельская, сообщили в компании.

Первый магазин скандинавской мебели и товаров для дома JYSK открылся в России. Магазин заработал в московском ТДК "Тройка" на улице Верхняя Красносельская, сообщили в компании.IKEA и JYSK работают примерно в одном сегменте — недорогой и простой мебели, товаров для дома.В России будет открыто примерно 200 магазинов датской компании. JYSK успешно работает в Белоруссии, странах Балтии и теперь выходит на российский рынок. Первый магазин JYSK в России планировали открыть в апреле 2020 года, но пандемия повлияла на планы.Датчане начнут выстраивать российскую торговую сеть с Москвы. Компания JYSK ранее зарегистрировала в России ООО "Юск" — "дочку", которая и будет управлять российским бизнесом датской компании.История компании начинается в 70-х годах, когда Ларс Ларсен открыл первый магазин JYSK на полуострове Ютландия 2 апреля 1979 года.Компания называет себя одной из самых быстрорастущих сетей в мире и давно стала крупнейшим мебельным ретейлером Дании. JYSK открыла 2800 магазинов в 52 странах мира, а ее оборот достигает 4 миллиардов евро.