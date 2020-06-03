В России резко выросли продажи ноутбуков, сообщает Российская газета, однако эксперты уже предрекают, что за взлетом неминуемо последует не менее резкий спад.

Спрос на ноутбуки в России продолжает расти. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на группу "М.Видео-Эльдорадо", только в апреле продажи составили около 10 миллиардов руб.Показатель ниже мартовского, тем не менее он на 68% превысил результаты прошлого года. А за четыре месяца этого года россияне купили около миллиона ноутбуков на 42 миллиарда руб. Это на треть больше, чем годом ранее, если говорить о количестве, и на 40 с лишним процентов больше в денежном выражении. Средний чек при этом с прошлого года сильно не изменился и составил примерно 40 тысяч руб.Сеть "Связной" приводит несколько другие цифры: по ее данным, в апреле было продано примерно 250 тысяч устройств на 10 миллиардов руб., что на 80% превысило результаты прошлого года.Самыми популярными стали продукты компаний Asus, Acer, Lenovo, HP и Huawei. "Яндекс-Маркет" к этому списку добавил также MacBook. Эксперты объясняют взрывной рост переходом многих россиян на удаленный режим работы. При этом они отмечают, что падение будет столь же резким, как и взлет: после выхода в привычный офлайн-формат последующие продажи, скорее всего, сократятся."Рынок сократится. Ноутбуки — это счастливое исключение из правил, необходимость. Многие пользовались компьютерами на работе, а теперь вынуждены пользоваться ими дома. Людям было необходимо заменить старые компьютеры на новые", – цитирует издание аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.