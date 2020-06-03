"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к нападению может быть причастен работник кредитной организации", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Госавтоинспекции задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на жительницу столицы.В полицию с заявлением обратилась пенсионерка, которая сообщила, что по окончании срока вклада она закрыла счет в отделении банка, получила около 15 тысяч долларов наличными и направилась домой. В подъезде на нее напал неизвестный мужчина. Его лицо было скрыто под медицинской маской. Вооруженный ножом незнакомец выхватил сумку, в которой находилось свыше миллиона двухсот тысяч рублей, банковские карты, документы и личные вещи. Потерпевшая попыталась его остановить, но злоумышленник скрылся.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к нападению может быть причастен работник кредитной организации. По версии следствия, именно он сообщил своим знакомым о том, что клиент банка сняла крупную сумму. Один из злоумышленников проследил за женщиной, отобрал у нее деньги и вместе с сообщником скрылся на такси.Двое подозреваемых были задержаны на Первой Бородинской улице. При них обнаружены похищенные денежные средства, которые в настоящее время возвращены законной владелице. Еще один соучастник задержан в тот же день по месту проживания на улице 9-ой Парковой.В настоящее время в отношении троих граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк