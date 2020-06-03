Роспотребнадзор 31 мая объявил о новых правилах авиаперелетов. В них говорится, в частности, о том, что перевозчики и аэропорты должны обеспечить соблюдение пассажирами социальной дистанции. Как это будет работать на практике, рассказал авиаэксперт Роман Гусаров.

Роспотребнадзор 31 мая объявил о новых правилах авиаперелетов в условиях распространения коронавирусной инфекции. В них говорится, в частности, о том, что перевозчики и аэропорты должны обеспечить соблюдение пассажирами социальной дистанции. Как это будет работать на практике, в эфире канала "Россия 1" рассказал авиаэксперт, главный редактор сайта Avia.ru Роман Гусаров.Согласно новым правилам, перед посадкой в самолет пассажирам будут измерять температуру. Все они должны будут заполнить анкеты, в которые нужно будет вписать в том числе ряд и место в салоне, указанные в их билетах. Это нужно на случай, если у кого-то из пассажиров выявят коронавирус уже после полета. Тогда всех, кто летел с ним вместе, оповестят об этом.По словам эксперта, авиаперевозчики отказались от идеи рассаживать пассажиров в шахматном порядке."Конечно же, от шахматной рассадки отказались и в России, и за рубежом в первую очередь из экономических соображений. Дело в том, что при такой рассадке пассажирский салон будет заполняться на 40, максимум 50 процентов, а при такой загрузке надо либо в 2-3 раза повышать стоимость авиабилетов, чтобы окупить рейс, либо каждый рейс будет убыточный", – пояснил Гусаров.Даже при полной загрузке самолетов сохранить "докризисные" цены на билеты вряд ли удастся, считает эксперт."К сожалению, если брать экономическую ситуацию, то, конечно, билеты должны подорожать, причем подорожать существенно", – отметил он.Авиапутешествия рискуют превратиться в сомнительное удовольствие не только из-за высоких цен на билеты."В правилах есть такой интересный пункт – в течение всего полета будет гореть табло "Пристегните ремни", и пассажиры не должны вставать, отстегиваться, должны находиться в кресле. При этом вызвать бортпроводника можно только в экстренных случаях", – рассказал Гусаров.По мнению эксперта, к таким экстренным случаям можно отнести выход в туалет."Сейчас именно так и происходит. В сопровождении бортпроводника. Он провожает вас в туалет и обратно, следит, чтобы вы сели в свое пассажирское кресло и пристегнулись", – пояснил он.Ранее главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов предрек российским компаниям "драматичное" падение пассажиропотока. По его мнению, в июне российские перевозчики продолжат работать в убыток. В целом же этим летом на внутренних линиях они смогут восстановить пассажиропоток до 60-80 процентов от объемов прошлого года, полагает эксперт.