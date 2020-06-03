В течение нескольких недель на интернет-площадках университета будут доступны презентации различных направлений
2 июня во Владимирском государственном университете начались «дни открытых дверей» в онлайн-формате. В течение нескольких недель на интернет-площадках университета будут доступны презентации различных направлений.
По информации пресс-службы областной администрации, руководители и преподаватели подробно обсудят с абитуриентами не только общие вопросы поступления, количество бюджетных мест и баллы ЕГЭ, но и особенности обучения на выбранных направлениях.
Родители и выпускники смогут задать специалистам интересующие вопросы в онлайн форме.
По общим вопросам поступления в университет можно обращаться в приемную комиссию по телефонам 47-99-78 и 47-76-31, e-mail: [email protected]
Расписание «дней открытых дверей» можно узнать на официальном сайте ВлГУ - http://www.vlsu.ru/index.php?id=1752.