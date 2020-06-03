Злоумышленницы воспользовались невнимательностью хозяина квартиры и похитили крупную сумму денег...

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Марьино задержали двух женщин по подозрению в краже более полумиллиона рублей у гражданина.В территориальный отдел полиции обратился 37-летний мужчина. Потерпевший сообщил, что после совместного времяпрепровождения в компании двух малознакомых женщин, с которыми он познакомился в Интернете, из его квартиры исчезли денежные средства в размере 650 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Ставропольской улице. Ими оказались 26-летняя и 28-летняя приезжие.Установлено, что злоумышленницы воспользовались невнимательностью хозяина квартиры и похитили крупную сумму денег. Часть похищенного была изъята, остальными деньгами женщины распорядились по своему усмотрению.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18