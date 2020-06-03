По информации Reuters, Вашингтон изучает опыт других стран, взимающих налоги на цифровые услуги. Это может привести к введению новых тарифов и усилению торговой напряженности, отмечает Reuters.

Соединенные Штаты начали расследование в отношении ряда стран из-за налога на цифровые сервисы. Как сообщает агентство "Рейтер", речь идет о Великобритании, Турции, Бразилии, Индии, Индонезии и некоторых государствах-членах ЕС, которые уже ввели или только собираются принять дополнительное налогообложение на местную выручку американских технологических гигантов, таких как Google, Amazon или Facebook.Как заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, Вашингтон не будет терпеть подобную дискриминацию и сделает все, чтобы защитить свой бизнес и работников."Президент Трамп обеспокоен тем, что многие из наших торговых партнеров принимают налоговые схемы, предназначенные для несправедливого преследования наших компаний, – цитирует чиновника Reuters. – Мы готовы принять все необходимые меры для защиты нашего бизнеса и работников от любой такой дискриминации".Подобные меры, по мнению экспертов, могут привести к обострению торговых противоречий во всем мире и новой волне американских заградительных пошлин. При этом надо отметить, что у Соединенных Штатов уже есть опыт эффективного использования тарифного кнута в подобных ситуациях. В январе этого года Париж приостановил действие цифрового налога из-за угроз Вашингтона обложить сборами вино, сыр и предметы роскоши из Пятой республики.Цифровыми просторами пытливые умы американских чиновников не ограничиваются. По информации Reuters, Минторговли США, например, занялось изучением импорта металлического ваннадия и тем, не нарушают ли условия его поставки нормы нацбезопасности США. Если соответствующие выводы будут сделаны, тарифная машина заработает и в этом направлении.