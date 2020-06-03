Истинно верующие организовывали в свой личный крестный ход. Они давали друг другу советы, как обойти препятствие в виде карантина, где переночевать, поесть, где, в каких селах и городах можно встретить жителей, недовольных нарушением предписаний и опасающихся за свое здоровье.

В Кировской области начался Великорецкий крестный ход — один из крупнейших ежегодных крестных ходов России. И самое древнее, известное, многолюдное паломничество Вятской земли. Многолюдное — не преувеличение.В 2000-м году, когда Великорецкий крестный ход получил статус всероссийского, в путь отправилось несколько тысяч человек. С 2008-го года 150 километров от Кирова до села Великорецкое отправляется не меньше 30 тысяч богомольцев. Еще порядка 50 тысяч приезжает на место, чтобы там встретить почитаемый образ Великорецкую икону Николая Чудотворца.Однако в этом году в условиях пандемии коронавируса Вятская епархия в лице митрополита Вятского и Слободского Марка 13 мая, то есть заранее, обратилась к верующим. Отметив, что Великорецкий крестный ход пройдет в свое время, с 3 по 8 июня, митрополит Марк уточнил, что "шествие будет совершаться с изменениями, которых требует эпидемиологическая ситуация".А именно: Великорецкая икона святителя Николая будет перевозиться духовенством епархии на автомобиле. Отменена праздничная служба на реке Великой. Епархия также предупредила, что "организованных мест стоянок и ночлега, питания, передвижной камеры хранения, сопровождения медиков и спасателей не будет".Отдельно владыка Марк обратился в верующим из других регионов. Он напомнил, что "в Кировской области прибывшим из других регионов необходимо пройти двухнедельный карантин в режиме самоизоляции".Однако просьба священноначалия не возымела никакого действия: в социальных сетях появились "независимые" страницы, где истинно верующие организовывались в свой личный крестный ход. Они давали друг другу советы, как "обойти препятствие" в виде карантина, где переночевать, поесть, где, в каких селах и городах можно встретить жителей, недовольных нарушением предписаний и опасающихся за свое здоровье.В результате, как сообщает местное издание proГород.Ру, только на торжественную литургию в Трифоновом монастыре Кирова, с которой начинается крестный ход, "пришли сотни человек. Волонтеры раздали всем медицинские маски и памятки", однако совершенно очевидно, что "дистанция на территории храма практически не соблюдается".Далее порядка трех тысяч богомольцев с Дона, из Челябинской области, Архангельска, Удмуртии, Коми, Санкт-Петербурга ищут и находят поддержку, кров, камеры хранения, транспорт в сети.Надо отметить, что жителям Кировской области есть чего опасаться. И чему выражать недовольство. Не исключено, что в ситуации огромного скопления людей, не соблюдающих самые элементарные санитарные нормы, в области произойдет эпидемиологическая вспышка.А ведь до начала многотысячного паломничества, на 2 июня в регионе зарегистрировано 1979 случаев заражения коронавирусом на миллион триста человек населения. То есть примерно одна десятая процента. Из них 1013 пациентов уже выздоровели.