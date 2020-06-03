Яндекс показал новое, уже четвертое поколение своих беспилотников. Машину разработали совместно с Hyundai Mobis, дочкой корейского автоконцерна, на базе автомобиля Hyundai Sonata. Это первый для российского поисковика опыт не самостоятельной перестройки готовой машины, а создания новой в партнерстве с автопроизводителем. Говорят, что это поколение беспилотников получилось дешевле, а сенсоров на нем — больше.

"Яндекс" показал новое, уже четвертое поколение своих беспилотников. Машину разработали совместно с Hyundai Mobis, "дочкой" корейского автоконцерна, на базе автомобиля Hyundai Sonata. Это первый для российского поисковика опыт не самостоятельной перестройки готовой машины, а создания новой в партнерстве с автопроизводителем. Говорят, что это поколение беспилотников получилось дешевле, а сенсоров на нем — больше.С момента появления первого поколения, которое "Яндекс" начал тестировать три года назад, внешний вид беспилотника существенно изменился. Стал компактнее блок, установленный на крыше — в нем находится классический лидар (лазерный дальномер) и радары. Еще три лидара, но уже твердотельных, без подвижных частей, вмонтированы прямо в корпус автомобиля. А по периметру расположены 10 камер. Их стало не просто больше — они различаются разным фокусным расстоянием, чтобы контролировать разные зоны и собирать больше данных.Собственно, многое в части интеграции стало возможно в том числе благодаря совместной работе с инженерами Hyundai Mobis. Например, на автомобиль установили более мощный генератор. Просто потому, что беспилотник — это фактически компьютер на колесах, и компьютер достаточно мощный, способный в реальном времени переваривать терабайт данных со всех этих датчиков и камер, анализировать их и принимать решения. И всем этим лидарам тоже нужно электричество. До "Сонаты", когда в качестве тестовых машин использовались гибридные Toyota Prius, запитаться можно было от встроенной тяговой батареи. Теперь же обходиться приходится исключительно генератором.Важный момент: на заре тестирования беспилотников критики технологии всячески акцентировали внимание на том, что сам набор датчиков и компьютеров для обработки сигналов стоит чуть ли не в четыре раза больше самой машины. На круг выходило порядка 150 000 долларов. В "Яндексе" говорят, что теперь строительство беспилотника вполне сопоставимо по затратам с содержанием пары живых водителей, которые могли бы работать посменно."Мы от второго [поколения] уменьшились в два раза. Второе [поколение] уже стоило дешевле сотни [тысяч долларов], сейчас мы еще вдвое упали. По большому счету, когда машину обвешивают оборудованием и она может ездить сама, получается новый объект, по свойствам эквивалентный машине с двумя водителями. И эта штука уже выгоднее, чем зарплата двух водителей".Артем Фокин, Директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей "Яндекса"."Яндекс" планирует выводить новое поколение беспилотников на улицы во всех российских городах, где он тестирует свои машины. Это Москва (тут несколько таких автомобилей уже ездят) и Иннополис в Татарстане. Часть обещают присоединить к беспилотному тестовому флоту в США. До конца этого года компания рассчитывает получить как минимум 100 новых машин."У нас есть план по увеличению флота минимум вдвое за этот год. Мы в год вошли со ста машинами, то есть на конец года у нас будет двести или чуть больше по всему миру. И в этом году мы флот увеличиваем только за счет Sonata. То есть старых и новых машин на конец года в нашем флоте будет примерно поровну. В дальнейшем мы будем увеличивать наш R&D-флот за счет этих машин. Когда речь пойдет о массовом внедрении, будут другие цифры. Будет совсем другая история: массовое производство обеспечит другой порядок цен на сенсоры и вообще весь обвес.Конечно же, нам интересно договориться со всеми таким образом, чтобы машины уже с завода шли укомплектованные всем необходимым оборудованием. Чтобы мы могли залить туда свой софт, периодически обновлять и обслуживать, и больше не отвлекаться на трудоемкие механические работы. Но это вопрос трех-четырех-пяти лет от текущего момента. Для R&D-целей мы пока сами пытаемся понять, где лучше расположить сенсоры, так что мы это делаем здесь, а автопроизводители помогают нам "разговаривать" с железом на одном языке.Артем Фокин, Директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей "Яндекса".И еще коротко о беспилотниках. В апреле Владимир Путин поручил правительству разработать нормы, по которым беспилотные авто начнут допускать на дороги общего пользования без сопровождения инженера-испытателя. То есть они наконец-то станут полностью автономными. Нормы эти должны были подготовить к концу мая, но, как говорят в "Яндексе", из-за коронавируса все перенесли на конец августа.