Мужчина скрывался от суда и переехал из Волгограда во Владимир.

При проведении профилактических мероприятий участковый уполномоченный полиции ОП №1 УМВД России по городу Владимиру капитан полиции Максим Гудованый в одной из квартир, где проживают лица, склонные к злоупотреблению спиртных напитков, заметил неизвестного. Несмотря на то, что мужчина, представляясь, назвал чужие данные, полицейский узнал в нем гражданина, находившегося в федеральном розыске.Мужчина был доставлен в пункт полиции №12 УМВД России по городу Владимиру.Установлено, что жителю города Волгограда 1987 года рождения, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений), была вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу, гражданин объявлен в федеральный розыск. Фигурант умышленно уклонялся от участия в судебном заседании, скрылся от суда и переехал в город Владимир.Также сотрудники уголовного розыска ОП № 1 УМВД России по городу Владимир установили, что находясь на территории областного центра, он продолжал вести антиобщественный образ жизни. Оказалось, что мужчина причастен к совершению 13 мая текущего года кражи из магазина.Фигурант был взят под стражу и в настоящее время передан инициатору розыска.