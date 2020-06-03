Старший внук Аллы Пугачевой – любитель экстремальных развлечений. Никита Пресняков показал подписчикам инстаграм-аккаунта свои опасные тренировки на доске.

Старший внук Аллы Пугачевой – любитель экстремальных развлечений. Никита Пресняков показал подписчикам инстаграм-аккаунта свои опасные тренировки на доске.Молодой человек возобновил занятия в скейт-парке. Парень записал видео, на котором демонстрирует, как скатывается с крутого склона. Артист радостно разъезжает на рампе и, как он это называет, "осваивает вертикальность".Стоит отметить, что увлечение скейтбордом однажды уже стало причиной серьезной травмы. Несколько лет назад Никита Пресняков сломал ногу. Причем внук Аллы Пугачевой даже не сразу понял, что у него повреждена кость. Артисту пришлось дважды обращаться за помощью, прежде чем врачи поставили верный диагноз.На этот раз сын Кристины Орбакайте подошел к тренировке более ответственно. На кадрах заметно, что молодой человек позаботился о безопасности: надел шлем и защитную экипировку.5 Мар 2020 в 9:46 PSTНикита Пресняков прививает и своей супруге Алене Красновой любовь к экстриму. Во время визита в Арабские Эмираты пара отправилась на опасный аттракцион – зиплайн. Ребята не побоялись спрыгнуть со 170-метрового небоскреба. При этом молодого человека почти не испугался. "Веселая штучка, не сказал бы, что захватывает от скорости", – заявил парень.