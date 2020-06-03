03.06.2020

2020-06-03 13:50:04

Во Владимире осужден организатор подпольной оружейной мастерской

В Ленинском районном суде Владимира вынесли приговор в отношении 28-летнего жителя города. Он признан виновным в незаконном обороте огнестрельного оружия, а также организации подпольной мастерской по изготовлению средств поражения.

Противоправная деятельность владимирца была пресечена в прошлом году сотрудниками регионального УФСБ. В его квартире были обнаружены и изъяты из незаконного оборота: пистолет калибра 9мм с глушителем (переделанный из охолощенного пистолета Р-411), 56 патронов калибра 9х18 мм, 49 патронов калибра 5,6 мм, 4 патрона калибра 7,62х39 мм, значительное количество гильз, пуль, капсюлей и комплектующих деталей к огнестрельному оружию, а также приспособления для снаряжения патронов.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что основные части и детали для изготовления огнестрельного оружия, а также комплектующие для изготовления патронов преступник приобретал через Интернет по почтовому каналу.

Решением суда ему назначено наказание в виде 2 лет и 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, а также штрафа в размере 100 тыс. рублей.