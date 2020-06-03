03.06.2020

2020-06-03 11:15:03

Во Владимирской области умерли еще трое больных с коронавирусом

Напомним, что впервые сразу три человека умерли в течение суток вчера.

Общее количество скончавшихся достигло 27.

56 новых зараженных коронавирусом за минувшие 24 часа зарегистрировано врачами.

Общее количество заразившихся за все время наблюдений составляет - 2853.